Galerii: Ainažis pühadeks valmistujad mitmekordistavad alkoholipoodide käivet

Läti piiriäärsete poodide juhidki tunnistasid, et pühade-eelne aeg on tavapärasest märksa töömahukam ja käive mitu korda suurem.

Parim viis kaupluses seltskonda sulanduda ja rahvaga jutule saada on isegi käru haarata ja sellesse mõni õllekohver tõsta. „Kas see on hea õlu?“ küsiski ühtäkki proua, kes oli kaasaga tulnud Ainažisse Pärnumaalt Paikuselt. Kuulnud põgusat kirjeldust, arvas mees, et mõne kohvri võiks seda ju võtta.

„Võib öelda küll, et pühade-eelne käik,“ tõdes mees hetk hiljem end huvitanud õlut kärusse ladudes. „Tütar elab mul Soomes. Väimehele kingin paar kohvrit, väga tore soomlane on. Karl meeldib talle hirmsasti. Nad pidid jõulude ja uue aasta vahel tulema. Mida muud ma talle ikka kingin? Ta on kõva sauna- ja õllemees, kellel kodus kolm eri sauna.“

Läti piiriäärsete poodidele juhid tõdesid, et pühade-eelne aeg on tavapärasest märksa töömahukam ja käive mitu korda suurem. | FOTO: AFP / Scanpix

Paikuse pere pole Ainažis kuigi sage käija. „Ostan korraga nii palju, et pole vaja tihti käia,“ täpsustas mees, lisades, et samal ajal pole paik kaugel.

Viimati väisas mees SuperAlkot oktoobris. Tookord ostetud kaheksa kohvrit said hiljuti tühjaks. „Nädalas on kaks-kolm saunapäeva, saunas läheb viis–kuus purki ära,“ rehkendas sõbralik mees. „Nädala sees tööpäevadel ei joo üldse.“

Pärnumaalased tulid Lätti vaat et tühja paagiga. „Siin tuleb kümme senti liitri pealt odavam, tankisin 60 liitrit,“ avaldas mees. „Saldejums mulle meeldib. Plombiir, mida Eestis ei toodeta. On ainult vanilli oma, aga see mulle ei meeldi, on kuidagi tükine. Aga plombiir on pehme ja sulab suus. Hammustad ja kaifid, silmad kinni.“

„Ei tea, miks meil seda enam ei toodeta?“ esitas mees seejärel küsimuse. „Kas arvavad, et liiga rammus? Meil hoitakse ju rahva tervist.“

Paikuse elanikud ostsid Lätist leiba-saiagi. Mees nentis, et ega need ole vist naaberriigis odavamad, kuid kodus ei viitsi ju enam poodi minna. Pealegi pole Paikusel juba mõnda aega poodi.

„Igal juhul tasub ära,“ lausus üks lähedalt Tahkuranna vallast Iklasse sõitnud meestest. „Sageli ei käi,“ lisas teine. „Kui on Lätti sõit, käime alati läbi, aga täna tulime niisama,“ täpsustas esimene, soovimata oma nime avaldada.

Üksvahe tuli rahvast pungil riiulivahes vastu naine, kes oli natuke aega tagasi oma paar vahuveini välja valinud. Nüüd olid tal käes viinapudelid. Naaber oli helistanud ja neid palunud.

Leidus neidki, kes olid SuperAlkos esimest korda. Üks niisugune seltskond, kellega Pärnu Postimees vestles, oli teel Lätist kodumaale. „Olime siit möödumas ja mõtlesime, et astume läbi,“ lausus mees sõpruskonnast.

Kuigi SuperAlkos käis kõva tunglemine, sai kassajärjekorras hakkama ehk viie kuni kümne minutiga.

SuperAlko parkla. | FOTO: Lauri Habakuk

SuperAlko omaniku Aldar Eesti OÜ projektijuht Riin Rätsep tõdes, et pühade ajal on piiripoodide käive tavapärasest mitu korda suurem. “Loomulikult on praegugi kiireim aeg nädalavahetus, näiteks eelmisel laupäeval sooritati Ainaži poest tunniga üle 100 ostu ja nii terve päev,“ märkis ta. „Tavaliselt meil eriti pisikesi oste ei sooritata, kaugelt tulijad viivad kaupa ikkagi varuga.“

Eriti teravalt annab pühade eel tunda parkimiskohtade puudus. “Eks meil ole siin pidevalt momente, kus parkla on umbes ja autod pargivad maantee äärde,” nentis Rätsep.

Alko1000 parkla. | FOTO: Lauri Habakuk

Alko1000 juht Einar Visnapuu rääkis samuti, et piiripoodide käive on praegu tavapärasest oluliselt suurem, ruuminappus pitsitab tugevalt. “Vahe ei ole just mitu korda, kuid eks ta paras hullumaja ole,” möönis ta.

Samal ajal avaldas Visnapuu lootust, et juba jaanuari keskel avatav Ainaži piiripunkti kaupluse juurdeehitus muudab olukorra mõneks ajaks paremaks.

Uue aasta alguses valmib Aldar Eesti Ainaži kaupluse laienduski, poepind suureneb pea kaks korda. Parkimisplatski ehitatakse samal ajal suuremaks.

Parklas käis tõesti pea niisama vilgas elu kui hoones. Kui ajakirjanik paar rahva sekka sulandumiseks soetatud kohvrit umbes viie sekundiga pagasnikusse tõstis ja siis ümber pööras, avastas ta üllatusega, et poekäru on haihtunud. Nii pääses ta küll jalavaevast, kuid jäi ilma euromündist, mille ta käru ise ära viies oleks tagasi saanud.