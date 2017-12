Galerii: Raeküla rahvas kogunes oma kandi jõulujumalateenistusele

„Raeküla vana koolihoone on olnud kogukonnakeskus juba alates selle avamisest 1913. aastal. Üks osa kogukondlikust eluolust olid pea 100 aastat tagasigi jumalateenistused,“ lausus Raeküla Vanakooli keskuse juhataja Piia Karro-Selg. Ta lisas, et talitused toimusid koolihoones Eesti Vabariigi algusaastatelgi.

Pärast Eesti taasiseseisvumist elustas traditsiooni Pärnu Eelimi nelipühakoguduse pastor Anne Kontus Herman, kes linnaosa elanikuna vedas ettevõtmist üle kümne aasta.

Vanakooli keskuse pere korraldas esimest korda kontserdi-jumalateenistuse mullu. Kuna Anne Kontus Herman oli haigestunud, kutsusid nad jõulusõnumit jagama Raeküla elaniku ja Pärnu Immanueli koguduse pastori Joosep Tammo.

Tammo tuli jõulusõnumit tooma tänagi. Kõlas “Igal aastal jälle”, 180 aastat tagasi Johann Wilhelm Hey sulest sündinud ja algupäraselt pealkirja “Alle Jahre wieder” kandnud laste jõululaul. „Ehk Jeesuslaps tuleb igal aastal jälle, tuleb sisse igast uksest ja on ka siis su kõrval, kui häbened või pelgad,“ täpsustas Karro-Selg.

Keskuse juhataja nentis, et pikka aega kandis teenistuse muusikalise sõnumi eest hoolt musikaalne Kontuse perekond eesotsas pereema Anne ja tütarde Rebecca ja Maria-Kristinaga, kuid viimastel aastatel on jõululaupäevadel Raekülas toimuva sündmuse oma päevakavva võtnud Pärnu oikumeeniline naiskoor. Koori juhendab Ester Murrand.

Karro-Selg tõdes, et mõnigi kord on Raeküla jõulujumalateenistusel neid, kes muidu peaksid olema päris üksi: pere on kaugel või seda polegi. „Nii ongi tavaks, et Vanakooli keskuse kontserdil-jumalateenistusel pakume alati tassikese sooja teed ja piparkooke ning pärast üritust jäädakse vähekeseks omavahel jutustama,“ lausus keskuse juhataja. „Soovin kõigile rahulikku jõuluaega!“