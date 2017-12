MIDA TOOB AASTA 2018? Suur koera-aasta horoskoop

Kodune elu sujub kenasti ja rahuliku südamega võite ette võtta mõningaid muudatusi suve teisel poolel. Kui olete üksjagu vaeva näinud, on põhjust enda üle uhkust tunda ja teiste tunnustus vastu võtta.

Lastega suhtlemise kõrgpunkt jõuab kätte suvel, suunate nende tegemisi oskuslikult. Teete perega väljasõite või pikema reisi. Jõuate arusaamisele, et peretraditsioonidest tasub hoolida, need annavad jõudu elada.

Kui teil on tervisega mingeid probleeme, on hea aeg alustada ravi või teha põhjalikum arstlik kontroll augustis või septembris. Kui tunnete tahtmist alustada tervisespordiga, sobivad need kuud selleks igati.

Kaksikud

Aasta kipub tulema keeruline. Teile tundub, et teie ideed on ainuõiged, ja kellegi teise soovitusi te kuulda ei võta. Vaadake maailma pisut avarama pilguga, küllap leiate endalegi midagi meeldivat. Vähemalt igav teil kindlasti ei hakka.

Tööl on väga palju probleeme, üldjuhul ei oska te ise sulanduda kollektiivi. Üritate pingsalt tõestada, milleks te suuteline olete. Liigseks optimismiks põhjust pole. Et uuele ruumi teha, tuleb mõnikord vanast loobuda. Võimalikud on töökoha vahetused või perioodid, kui olete koguni töötu. Kui oskate oma töökaaslastes näha liitlasi, mitte konkurente, võivad paljud probleemid laheneda. Kui olete loominguline töötaja või tegev meditsiinisüsteemis, kulgeb teie tööjärg märksa paremini. Veebruaris ja novembris avanevad paljudel Kaksikutel head väljavaated tööturul, pakkudes fantastilise variandi karjääriredelil edasi liikuda, kui vaid ise selleks endale võimaluse annate.

Kaksikud muretsevad, kuidas vähema rahaga toime tulla. Päevad pole vennad, rahalist seisu annab parandada septembris ja oktoobris. Need Kaksikud, kes on firmajuhid, on teistest olulisemalt enesekindlamad ja oskavad edu saavutada.

Isiklikes partnerlussuhetes pole te oma eluga rahul, eriti need Kaksikud, kes on sündinud juunis. Tunnete, et teist hoolitakse vähe, kipute kritiseerima ja tülitsema. Läbisaamise parandamiseks on teil üsna palju arenguruumi. Raskusi on suhete loomisega, kui olete üksik. Pole välistatud mõne püsisuhte katkemine.

Kahtlemata mõjutab selline meeleolu tervikuna teie kodust elu. Hoidke oma emotsioonid ja tujud kontrolli all. Raskustele vaatamata on võimalik sihile jõuda. Sel aastal vajavad vanemadki teie abi ja aega.

Augustis ja septembris suhtlete oma lastega, pühendate kogu oma vaba aja nendele. Teie eesmärk on tekitada neile senisest rohkem nutivaba aega. Teid häirib laste klapid-peas-eluviis.

Kui kavatsete edasi õppima minna, tuleks selleks juba aasta alguses plaane teha.

Vähk

Aasta kujuneb edukaks, detsembri viimastel päevadel lõppevale aastale tagasi mõeldes on põhjust rõõmustada. Teie hinges valitseb rahu, pere on koos ja pangaarve märgatavalt kosunud.

Töös ja karjääris kulgeb kõik plaanipäraselt. Võimu ja otsustamisvalmidust teil piisab. Oodata on suuri muudatusi. Vajadusel on Vähk valmis ennast täiendama. Olete kohusetruu, suhted töökaaslastega on sõbralikud ja asised. Loomulikult pole te oma tööpanust arvestades palgaga rahul, eriti aasta lõpus. Teil on uusi ideid, mis teie tööd ja karjääri suuresti muudavad. Plaanide täideviimiseks on parim aeg kevad. Pole välistatud, et saate sellise pakkumise, mis aitab teil karjääriredelil tõusta.