Siiri Erala: Valitsustrio kiidulaul Pätsi silme all

Trio esitas ilmselt kogu aasta ilusaima kiidulaulu Konstantin Pätsi, Jaan Tõnissoni, Jüri Uluotsa, Kaarel Eenpalu, Otto August Strandmani, August Rei, Friedrich Karl Akeli ja Jaan Teemanti lõuendile maalitud silme all.

Kolmest soolost koosnevast etteastest esimese tegi Ratas. Tema kindlameelses esituses forte's ette kantud salm keskendus õiglasemale ühiskonnale. Lapsed, pered, haiged, vaesed – kõik said sellest lohutust.

Refrään: 500 maksuvaba eurot ootab meid ees!

Teise salmi kandis ette Ossinovski. Toon pisut vaiksem, kuid siiski rõõmsakõlaline ja teema eelmise ettekandjaga riimuv: elu Eestis on läinud paremaks. Majandusel läheb hästi, inimeste sissetulekud kasvavad, vaesuses elavaid lapsi jääb aina vähemaks, palgavaesus likvideeritakse.

Ja taas refrään: 500 maksuvaba eurot ootab meid ees!

Viimast osa esitanud Urmas Reinsalu kas ei teadnud viisi või soovis meelega kaaslauljaist erineda. Tema alustas salmi pisut kriitilisel noodil: Pätsi pilgu all on häbi istuda, kui õues pole talle korralikku monumenti. Teine kriipiv toon puudutas bürokraatiat: üks ettevõtete halduskoormust tõstev kohustus tühistatakse, aga kohe tehakse kaks juurde. Pärast seda hakkas Reinsalugi viisi pidama. Elu Eestis on läinud paremaks.

Refrään: 500 maksuvaba eurot ootab meid ees!

Lõppmäng. Peaminister käis enne jõule toidupangas vabatahtlikuks ja palub nüüd kõikidel poekettidel ja tootjatel oma tarvitamiskõlbulikud ülejäägid toimetada toidupanka, et need ikka jõuaksid puudust kannatavate perede ja inimesteni.

Hoolimata ilmsest ebakõlast salmide ja lõppmängu vahel, tuleb tunnustada valitsustrio püüdu rahustada jõulupühadeks eestimaalaste meeled ja sisendada uue aasta hakul usku kaunimasse tulevikku.

Ja nüüd kõik koos: 500 maksuvaba eurot ootab meid ees!