Üliõpilaste teadmisi kontrollides olen neid mõnikord julgustanud iidse akadeemilise kogemusega: õppejõu asi on küsida seda, mis parajasti teemaks on, ja tudengi asi on vastata, mis tal üldse selle kohta teada on. Sedasorti duett on etem kui häbelik vaikimine mitterahuldava hindega.