Video ja galerii: maanteeamet testis Pärnus uusi elektroonilisi liiklusmärke

Maanteeameti liikluskorralduse osakonna projektijuhi Siim Vaikmaa sõnutsi on nii Sauga infotabloo, Raeküla teabetabloo kui ka Papiniidu silla lähedale üles pandud neli hoiatus- ja kiirusmärgi kombinatsiooniga tablood töökorras, kuid pisivigu siiski leidub. "Nipet-näpet on vaja veel parandada. Näiteks selgus, et üks Papiniidu silla juures asuvaid poste on natuke kaldu. Panen kohe vea kirja ja siis tuleb korda teha, sest kui tabloo on viltu, ei ole ta autojuhtidele õige nurga alt nähtav," selgitas ta.

Maanteeamet testis sedagi, kui hästi uued märgid paistavad, ja leidis, et nähtavus on väga hea. "Juba kurvist tulles olid märgid kaugelt näha," kiitis Vaikmaa.

Elektroonsete liiklusmärkide mõte on lubada heade ilmaolude korral talviselgi ajal üle 90kilomeetrist tunnikiirust, ent ohtude puhul lubatud piirkiirust vähendada.

Tabloodega hakatakse liiklejaid teavitama liiklustakistustest, teetöödest ja ajutistest ümbersõitudest. Samuti hakkavad tablood liiklejaid talvel hoiatama ootamatu libeduse eest ning neile kuvatakse teeilmajaamade õhu- ja teetemperatuuri näidud.

Projekti eesmärk on lühendada sõiduaega ja luua turvaline, teeoludega arvestav nüüdisaegne liikluskeskkond. Muutuva teabega märgid hakkavad tööle järgmise aasta esimeses pooles. "Praegu testimisperioodil vahetame tekste ja märke tabloode läheduses, aga tulevikus hakatakse neid kaugjuhtima ja reguleerima mujal arvutite vahendusel," täpsustas projektijuht.