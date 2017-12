Mures ema: Kas tõesti saavad alaealised vanema nõusolekuta ennast augustada lasta?

«Kui tütar oli 13aastane, soovis ta nabaneeti. Selleks oli tal paber, kuhu panin enda allkirja,» meenutab ema, kelle sõnutsi selgitas ta ka keeleneeti soovinud tütrele, et seda ta ei saa, sest neet lõhub hambaid. Seda suurem oli jõuluajal ema üllatus, kui ta äsja 14aastaseks saanud tütrel keeleneeti märkas. «Selgus, et ta oli selleks 20 eurot kõrvale pannud ja teinud selle Timo Tattoos poolteist või kaks kuud tagasi, mil ta oli alles 13.»

Ema jutu järgi augustati samas salongis veel peretuttava 15aastane tütar. Mõlemad tüdrukud teatasid vanematele, et vanemate kirjalikku nõusolekut salongis ei küsitud.

See teeb ema pahaseks. «Kas tõesti ei pea lastel augustamiseks vanemate luba olema? Õnneks auk kasvab veel kokku, aga mis saab siis, kui ta ükspäev endale tätoveeringut tahab,» tunneb ema muret, kas sellekski pole siis vanema luba vaja.

Timo Tattoo salongi pidava Tulnola kinnitusel arutleb ta noortega, kes ennast augustama tulevad, kas kodus on sellest räägitud ja kas vanemad on augustamisega nõus, ent paberil allkirja ta juba mõnda aega tõesti ei palu. «Varem see oli või siis tuli laps koos vanemaga,» seletab ta. Seda, kunas Tulnola sellest loobus, ta täpselt öelda ei oska, küll aga on tarbijakaitseametist uurinud ja seaduse järgi ei ole ta kohustatud noortelt vanemate nõusolekut küsima.

Teistsugune lugu on aga tätoveerimisega. «Need on kaks eri asja. Keeleneedi sa võtad ära ja mingisugust asja ei jää järele. Tätoveering on aga igavene,» võrdleb Tulnola. Selleks, et tema salongis tätoveering teha, peab olema vähemalt 18aastane või peab alaealine tulema kohale vanemaga. «Kiri ei aita, ma oskan ka kirju kirjutada.» Tulnola lisab, et vanuse tõestamiseks tuleb olla valmis dokumenti näitama. «Selliseidki juhuseid on olnud, et on kahe lapse ema ja küsin dokumenti, sest nii noor paistab.»

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Olga Gurjanova sõnade kohaselt pole küll seadusega nõutud, et salong vanema luba alaealiselt küsiks, ent hea tava kohaselt võiks seda siiski teha. Veel lisab peaspetsialist, et seaduse uuenedes võib seesugune nõue lisanduda.

Tarbijakaitseameti avalike suhete juhataja Hanna Turetski-Toomik selgitab, et kui alaealine teeb tehingu, milleks lapsevanem ei ole nõusolekut andnud, on müügikoha ehk praegusel juhul salongi kohus tõendada, et lapsele on raha antud just selleks tehinguks. «See tuleb tsiviilseaduse üldosa seadusest ja selle tõlgenduse on andnud justiitsministeerium,» põhjendab avalike suhete juhataja.

«Kui lapsevanem ei ole nõus sellega, siis on võimalus tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole pöörduda,» lausub Turetski-Toomik. Kui aga lapsevanem ei jää rahule teenuse kvaliteediga, näiteks on lapse tervisega midagi juhtunud, tuleb Turetski-Toomiku sõnutsi pöörduda terviseameti poole.