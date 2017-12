Tulge ja tehke head Rainer Ildi ja Sybil Vane’iga!

Aasta lõpuni on jäänud vaid mõni päev ja kes veel tunneb, et aasta heategu jäi tegemata, ei pea kaua nukrutsema. Juba täna õhtul saab anda oma panuse. CCCP Põgenemistoad ja Pärnu noorte vabaajakeskus korraldavad kultuuriklubis Tempel kell 17 vanusepiiranguta heategevuskontserti "Karmaga klaariks", millega kogutakse raha noortele tänavaspordi harjutusväljaku loomiseks. Kontserdil astuvad üles artistid, kelle karjääris on noorte vabaajakeskus olulist rolli mänginud.