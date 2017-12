Rahvas: Aasta tegija tiitlit väärivad ehitajad

Helve (68), pensionär Sindist

Aasta tegija on see, kes ei ühendanud Sindit Pärnuga. Ja seda negatiivses mõttes. Positiivse poole pealt need, kes ehitasid Martensi maja. Mul on väga mugav seal Rimis käia ja üldse on hea, et Pärnu kesklinn areneb. Järgmise aasta teona ootaks siis Martensi väljaku ja Port Arturi esise parkla kordategemist.

Tiina jaoks on tähtsaim bussijaama valmimine Pärnus. | FOTO: Mailiis Ollino/

Tiina (44), ettevõtja Pärnust

Pigem võiks rääkida tegudest, mitte isikuliselt. Linna peal ringi vaadates on hea meel, et bussijaam on valmis.

Kreeta (24), EKA magistrant, Pärnu külaline

Bussijaam, bussipeatused.

Kersti (46), raamatupidaja

Pärnu linnavalitsust võiks kiita. Nad on lubanud palju üritusi linna. Kas või Weekendi. Weekendi korraldajadki väärivad esiletõstmist, sest sellest festivalist saavad kõik söönuks. See on Pärnule puhas raha.

Andrese arvates tegid sel aastal kindlasti suuri pingutusi kohalikud poliitikud. | FOTO: Mailiis Ollino/

Andres (37), IT-töötaja, Pärnu külaline

Kohalikud poliitikud on aasta tegijad. Olid ju valimised ning siis hakkavad poliitikud tööle. On lubamise ja töötegemise aeg.

Ülo (72), kümme aastat pärnakas

Eestis on aasta tegija president. Ta on teinud häid otsuseid. Aga siin ... (Vaatab enda ümber ringi, S. E.) Ilus bussijaam tuleb. Linnapilt on ilusaks läinud: majad, fassaadid. Pärnu läheb iga aastaga ilusamaks. Ja kui ruttu tänapäeval kõik tehakse!

Heliisa (30), külaline Soomest

Suurim muutus on bussijaam. Seda oli väga vaja. Väga ilus!

Lea jaoks oli olulisim Pärnumaa valik Eesti toidupiirkonnaks | FOTO: Mailiis Ollino/

Lea (55), Lõosilma talust

Mul on kohe vastus olemas: kõik need, kes andsid oma panuse sellesse, et Pärnumaa valiti järgmise aasta Eesti toidupiirkonnaks. Kadi Elmeste näiteks. See, et Eesti maitsete aasta tuleb just Pärnumaale, on meile, kohalikele toidutootjatele, suur asi. Ma uskusin sellesse ja see tuli!

Oliver (27), ettevõtja, Pärnu külaline

Kõige enam jääb silma linnapildi muutus. Väga ilusat tööd on tehtud kas või hruštšovkade renoveerimisel, eramajade ehitusel.

Meie aasta tegija rahvaküsitlus lõppes aga hoopis ootamatult ja südamlikult. Moodsa moega noormees jäi reporteri küsimuse peale tardunult seisma ja ainus, mis tal üle huulte tuli, oli: "Ma sain eile isaks".