Karikatuuride galerii: Pärnumaa tegijad 2017

Kes mõjutasid elu Pärnumaal? Kelle tegutsemise tulemusel pärnumaalaste elus tõepoolest midagi muutus? Need on küsimused, millele Pärnu Postimehe ajakirjanikud aastale tagasi vaadates vastust leida püüdsid. Piirangut, et tegu peab olema ilmtingimata positiivne kangelastükk, me ei seadnud. Pärnumaa elu 2017. aastal kujundanud inimeste nimekirjast leiab nii mehetegudega hakkama saanud poliitikuid kui spordi- ja kultuurifanaatikuid.