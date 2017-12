Tõnu Kann: Kas Pärnu tõmbas riiki talupojatarkusega alt?

Aasta 2017 läheb kirkana Eesti Vabariigi ajalukku. Jutt on mõistagi haldusreformist, mis muutis Eesti administratiivset jaotust ja tegi kolmeks pindalalt suuremaks Eesti linnaks Pärnu, Paide ja Narva-Jõesuu. Õpikud tuleb ümber kirjutada, sest pealinn Tallinn on suuruselt alles viies linn. Maakonna piirgi pole enam see, millega aastakümneid harjunud olime. Kui see pole ajalugu, siis mis on?