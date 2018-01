Nüüd on 26aastane Janely Saar oma aja peremees, kuna otsustas viis aastat tagasi, et tema enam kellegi teise heaks ei tööta. “Ma ei ole selline “tere-tere”, tiksun vaikselt ja siis “head aega” tüüp. Igaüks on oma õnne sepp ja ma keeldun sellist elu elamast,” rääkis Saar oma hobusetalli lemmiksuksule sadulat selga sättides.