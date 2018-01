Vapper bussijuht tõttas Pärnus peksuohvritele appi

1. jaanuari õhtul enne kella üheksat astus Pärnu linnabussis number 14 juhikabiini juurde vene keelt kõnelnud naine, kes ütles, et ta on hädas, ja palus bussijuhil politsei kutsuda. Sõidukijuht, kes on toimetusele teada, kuid soovib jääda anonüümseks, võttiski politseiga ühendust. Enne aga, kui politsei kõnele reageerida jõudis, tulid juhi juurde teisedki sõitjad, kes andsid teada, et bussi keskmises osas toimub kaklus.

"Pidasin bussi kinni ja nägin, et umbes viis meest lõid naisterahvast, kes politsei kutsuda palus, ja temaga koos olnud meest," rääkis bussijuht, kelle sõnutsi üritas kamp mehi rebida naiselt nii tema selja- kui käekotti. Bussijuhi kirjeldust mööda tagusid suurt kasvu umbes 25–30aastased mehed naist ja tema kaaslast nii rusikate kui õlle- ja viinapudelitega. Lõpuks võttis keegi välja pesapallikurika. "Ma võtsin selle ära ja küsisin, kas sellega on plaanis kedagi lüüa. Ütlesin, et ei ole mõtet sellega hirmutada," meenutas bussijuht ja lisas, et seepeale kõlas kurika omanikult eitav vastus.

Kuulnud, et kohale on kutsutud politsei, jättis kamp ohvrid, keda nad proovisid sõidukist maha lükata, siiski rahule, jooksis ära ja juht jätkas sõitu. Rünnatud naine ja mees sõitsid bussiga lõpp-peatusesse, kus teatasid politseipatrullile, et avaldust nad teha ei soovi. Samuti arvasid ohvrid, kel bussijuhi jutu järgi õnneks nähtavaid vigastusi polnud, et ei vaja kiirabi.

Appi tõtanud bussijuht ütleb, et hirmu ta tundnud. "Arvan, et kõik bussijuhid oleksid samamoodi käitunud," leidis ta.

Pärnu linnaliine teenindava AS Sebe juhatuse liikme Üllar Kaljuste kinnitusel on olukorra päästnud bussijuht kolleegidele silma paistnud tubli ja väärika inimesena ja ta on hinnatud kui üks ettevõtte parematest töötajatest.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundase andmeil sai politsei 1. jaanuaril kell 20.46 teate, et bussis number 14 on noormeestel tekkinud konflikt tütarlapsega. Mehed väljusid Kaevu peatuses. "Politseiametnikega naine suhelda ei soovinud ja Kaevu bussipeatuse ümbruses kirjeldatud mehi ei leitud," selgitas Jundas.