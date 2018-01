Kuulake: The Belka avaldas laulu suusasõpradele

"Norrakad võivad ju süstida ennast täis millega tahes, meie võtame ikka verivorsti, viina, seapekki ja sellest tuleb meie legendaarne eestlaslik hoog suusaradadel," jagas sopasest suvepealinnast tervitusi The Belka liider ja loo autor Ivo Orav.

Autori arvates läheb rahvuslikku spordiala harrastavail kohalikel suusahiiglastel nende lugu vaja iseäranis siis, kui tuleb piki poriseid nõlvu rühkida.

Ansambel The Belka tegutseb aastast 1994 ja on välja andnud kolm albumit. Orav tõusis muusikataevasse Vennaskonna trummarina ja on osalenud eri ansambleis, sealhulgas The Tuberkuloitedis kitarristina. Orava lugusid on plaatidel esitanud teiste seas Lauri Saatpalu ja Väikeste Lõõtspillide Ühing.

Viimatine singel, mille Pärnu punt välja andis, kandis nime "Lunastaja".