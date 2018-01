OÜ Paikre juhataja Kristo Rossman pidas kaks aastat tagasi Pärnu Postimehega rääkides võimalikuks käivitada biometaani tootmine 2017. aastal. Pärnu linnavalitsus on huvitatud ühistranspordi viimisest biometaanküttele. Rossmann kinnitas, et töö projektiga käib, kuid kuna tegemist on üle-eestilise plaaniga, läheb veel natuke aega.