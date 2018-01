PJK naised reisivad tuleval hooajal 666 kilomeetri kaugusele

Eelmisel aastal taaskäivitunud Balti liiga saab jätku tuleval hooajal ja liigaga liitub Valgevene klubi FC Minsk. Tegemist on möödunud hooaja Valgevene meistriga, kes sai esikoha täiseduga, edestades teiseks tulnud naiskonda 11 punktiga.

Ülejäänud kuus tiimi jäävad läinud aastaga võrreldes samaks. Eestit esindavad Pärnu jalgpalliklubi (PJK) ja Tallinna FC Flora. Mullu saavutas PJK Balti liigas teise koha, Flora lõpetas neljandana.

Lätit esindavad Riia jalgpallikool ja FK Liepaja, kes tulid kolmandaks ja viiendaks. Leedu klubidest astuvad võistlustulle eelmise aasta ühisliiga võitja Gintra Universitetas ja kuuendana lõpetanud Kaunase Žalgiris.

Võistluste täpset juhendit veel kooskõlastatakse, ent juba on teada, et esimesed matšid tulevad märtsi lõpus ja igal naiskonnal on kuus mängu. Paaritu arvu osalejate pärast on iga voor ühel võistkondadest vaba.

Kõikidel satsidel tuleb kolm mängu kodus ja kolm võõrsil. Liigakalender selgus loosi teel. Kui eelmisel aastal sama riigi naiskonnad vastamisi ei läinud, on sellest hooajast sisse viidud muudatus: kõik osalejad mängivad omavahel korra läbi.

Kui kõik tiimid on korra kohtunud, toimub Leedus finaalturniir, millest võtavad osa 1.–4. koha võistkond ja seal pannaksegi paika lõplik paremusjärjestus. Finaalturniir korraldatakse oktoobri teises pooles.

Pärnakate esimene matš toimub vahemikus 23.–25. märtsini.