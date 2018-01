Politsei alustas pudelitega peksu ja kurikaga ähvardamise asjus kriminaalmenetlust

Pärnu Postimees kirjutas eile, kuidas aasta esimesel päeval läks Pärnu linnabussis sõitnud mehele ja naisele kallale umbes viieliikmeline seltskond, kes lõid ohvreid rusikate ja alkoholipudelitega. Lõpuks võtsid ründajad põuest välja kurikagi. Keeruka olukorra lahendas bussijuht, kes vahele astus.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundas teatas täna, et juhtumi suhtes on algatatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist.

Prokurör Gardi Anderson selgitas, et kui politsei saab teavet juhtunu kohta, millel on kuriteo tunnused, alustatakse alati kriminaalmenetlust, kuid kuna kõnealuses loos olid asjaolud sedavõrd segased, ei olnud kohapeal võimalik otsustada, millise kuriteoga tegu.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Tõnu Kivis kiidab bussijuhti, kes reageeris juhtunule. "On tänuväärne, et inimesed, kes näevad hätta sattunut, ei pea paljuks kannatanule abi pakkuda. Kuid vahetu sekkumise puhul tuleb olla ettevaatlik, et ei pandaks ohtu iseennast," hoiatas Kivis. "Samuti tahan inimestele südamele panna, et kui on tekkinud konflikt ja tuntakse ohtu, tuleks kohe helistada hädaabinumbril 112 ja kaasata politsei, et ära hoida raskemad tagajärjed."