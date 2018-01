Graafik: suurenenud Pärnumaa rahvaarv kahaneb

Tänavune arvestus on tehtud juba vastse haldusjaotuse järgi ja võrdluseks eelmise aasta seisuga on uueks omavalitsuseks liitunud valdade mullused tulemused nüüdse jaotuse alusel kokku liidetud.

Tänavu 1. jaanuaril oli Läänemaa kahe valla võrra suurenenud Pärnumaal rahvastikuregistrisse kantud 87 681 inimest. Aasta tagasi oli Pärnumaal ja varasemas Lihula ja Hanila vallas kokku 88 172 isikut ehk 491 võrra rohkem.

Pärnumaa seitsmest omavalitsusest vähenes rahvaarv kõikjal peale Kihnu valla, kus elas 1. jaanuari seisuga üks inimene rohkem kui mullu.

Pärnu maakond kokku (koos Lihula ja Hanila vallaga) 87 681 inimest

Enim, 148 võrra kahanes viimase aastaga elanike hulk Saarde vallas.

Saarde vallavanem Indrek Talts leiab, et eraldi tuleks vaadelda Pärnuga külgnevate ja maakonna piirialade valdade inimeste arvu. “Rahvastiku vähenemine on valus probleem, eriti maal,” tõdes Talts. “Maailmas pole linnastumisele alternatiivi leitud ja vaevalt et rahvastikuprotsesside ümberpööramise võti leitakse Saarde vallas.”

Palju asukaid kaotasid aastatagusega kõrvutades veel Põhja-Pärnumaa ja Lääneranna vald, vastavalt 125 ja 108. Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets märkis, et tänavuseks ta veel elanike arvu kasvu ooda­ta ei julge. “Samal ajal noored tulevad tagasi Soomest, Rootsist või ka Tallinnast,” avaldas Pikkmets lootust, et sündimuski võib kasvada.

Põhja-Pärnumaa vallavanema Jane Metsa kinnitusel pannakse rahvaarvu kasvatamiseks praegu kokku programmi, kuidas tutvustada Põhja-Pärnumaad kui väärt elupaika.

“Kui Eesti rahvas teaks, kui head tingimused elamiseks ja laste kasvatamiseks on Pärnu-Jaagupis ja Vändras, oleks sisseränne kindlasti positiivne,” leidis Mets. “Võimalused ja teenused, mida vallas pakutakse, teevad silmad ette palju suurematele omavalitsustele.”

Pärnu linn kaotas aastaga 90 elanikku, kuid võttes arvesse suurt rahvaarvu – 51 649 elanikku – on tulemus siiski väga hea.

Pärnu linnapea Romek Kosen­kranius tundis heameelt, et minevikku on jäänud ajad, mil Pärnu elanike arv vähenes 500 võrra aastas.

Tori vallas oli muutus vaid 19 elanikuga miinuses.

Tori vallavanem Lauri Luur aga oletab, et järgmistel aastatel võib näha veel mõningast rahvaarvu vähenemist. “Peamine murekoht on Sindi linn ja mõningal määral Tori piirkonna kaugemad kandid,” märkis Luur. “Elanike arvu tõstmine ei ole lihtne ülesanne, kuid Tori valla kontekstis kindlasti võimalik.”

Häädemeeste vallas on rahvaarvu aastane muutus pea olematu. Sealne vallavanem Karel Tölp kinnitas, et tulemus on lähiaastaid silmas pidades stabiilne. “Kahe valla tulem on neli aastat selline olnud,” märkis ta.

Sellegipoolest nentis omavalitsuse juht, et Pärnu linnast kaugemale jääva algse Häädemeeste elanike hulga kahanemise peatamisest kujuneb tulevail aastail katsumus.

Tölp rõhutas, et rahvaarvu suurendamisel jääb vallavalitsuse ponnistustest väheks. Ta lisas, et senise lammutamise asemel peaks riik ulatama abikäe selliselt, et kaugemad piirkonnad tõmbaksid inimesi rohkem ligi.