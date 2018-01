Noorte uus «harrastus»: kividega täpsusvise autode pihta

Politseibuss. Foto on illustreeriv.

Aasta on linlastele alanud uute probleemidega: noortekambad on hakanud autosid kividega pilduma. Facebooki lehel "Märgatud24 Pärnus" jagab murelik elanik teavet, et Tammiste vahel liigub punt noori, kes loobib sõitvaid autosid kividega, aga kui auto seisma jääb, teevad noored kiirelt sääred.