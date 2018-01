Rainer Ild lõi käed Taani plaadifirmaga

Möödunud aasta tõi Rainer Ildile palju uusi ja ägedaid katsumusi. Näiteks astuti üles Liis Lemsalu plaadi "+1" ülimenukal esitlusel ja duo andis kontserte Frankie Animali ja The Boondocksiga.

"Me ei jõudnud pillegi veel lavalt maha tõsta, kui juba No Angel Recordsi esindaja meie poole pöördus ja pakkumise tegi. Ja kui nüüd täiesti aus olla, siis ma ei tõstnudki pille, vaid Sven tõstis," meenutab Ild seda, kuidas nende duo, kuhu kuulub trummar Sven Seinpere, Taani plaadifirmaga koostööni jõudis.

No Angel Recordsi mänedžer Kristine Kebbinau peab Rainer Ildi viimase aja eredaimaks tõusvaks artistiks, kes toob vokaalmuusikasse julgeid sõnumeid isikupäraste vokaalefektidega. Kebbinau usub, et duo tempokas aastalõpp on vaid algus veel lennukamale muusikakarjäärile.

Alanud aastal on oodata duo debüütalbumit.