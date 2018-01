Otse-eetris: teleprohmakas pani mõtlema oma riigile

Ajakirjanikud vahetasid mõtteid inimeste suhtumise üle Eesti riigi sümbolitesse. Hümni mängimise ärajäämist oli vaja, et tekiks diskussioon sümbolite üle. Inimestes on vähe tänulikkust oma riigi vastu ja paljusid asju on hakatud võtma enesestmõistetavana. Mõtlemata, et see ei pruugi nii olla. Hümni lauldes näitame oma suhtumist riiki. Iga õppetund on millekski hea ja on lootust, et inimesed, kes vastutavad ülejäänud "Eesti Vabariik 100" ürituste eest, mõtlevad sündmuse põhjalikult läbi, et vältida hilisemat piinlikku eneseõigustamist.

Ajakirjanikud olid ühel meelel, et maavalitsused kaotati kiirustades, põhjalikult ette valmistamata ja läbi mõtlemata. Ei arvestatud rahvatarkust, et vana kaevu ei tohi enne kinni ajada, kui uus valmis. Nüüd on vana kaevu kohtki siledaks trambitud, ent uut veel ei ole. Pärnu Postimees püüab tuleval nädalal lugejatele selgitada, milliste küsimustega tuleb pöörduda omavalitsuste ja millal Tallinna ametiasutuste poole.

Mis saab Pärnumaa vapimärgi väljaandmisest ja Jakobsoni konkursi korraldamisest? Neile ja veel paljudele küsimustele pole praegu vastuseid.

Kuigi maavalitsus oli riigi käepikendus maakonnas, seisti Tallinnas ka regiooni huvide eest. Kas seda hakkab nüüd tegema uus talitus? Maavalitsuste loomisest möödnuks tänavu hilissügisel 100 aastat.

