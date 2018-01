Kolme lapse isa Andres Lilleste möönab, et isapuhkust kavandades ei teadnud ta, mis ees ootab. Enne kojujäämist kirjutas ta paberile nimekirja mõtetest, mida teoks teha, kui aega laialt käes. “Tegelikult läheb kõik vastupidi. Ma ei kujutanud ette, kui palju energiat kulub, et kogu kompott koos hoida. Kui sul on kolm last, maja, võid ära unustada, et hakkad looma või arendama midagi,” tõdeb ta.