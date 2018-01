Fotograaf ja Studio Happy Dancers tantsu- ja spordikooli kaasomanik Sigrid Absalon on üks nendest õnnelikest inimestest, kes on suutnud ühildada oma töö ja hobid. Särava ja energilise isiksusena naudib ta tähelepanu mitmel rindel: peale eelmainitu on ta laste fitnessitreener, Eesti kauneima maakodu omanik, hobiaednik ja kahe­ andeka tantsijast tütre täis­kohaga innustaja.