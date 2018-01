Kalev Vilgats: Hümni mängimata jätmise õppetund

Selleks, et hakkaksime rohkem mõtlema Eesti Vabariigile ja omariikluse sümbolitele, on vaja prohmakat, mis ühiskonnas vastu kajaks. Eesti rahvusringhääling sai sellega edukalt hakkama, jättes vana-aastaõhtul pärast presidendi kõnet mängimata riigihümni. Mis siin salata, olin samuti juba teel õue, et osa saada ilutulestikust (mõnel aastavahetusel on see kadunud madalalt rippuvatesse pilvedesse), mistõttu jäi eba­kõla teleülekandes märkamata. Õnneks leidus küllalt inimesi, kes kohe häält tõstsid. Kujutagem ette vastupidist: kui keegi poleks hümni mängimata jätmisest numbrit teinud ...