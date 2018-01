Piltuudis: parkimistrahve koguva väärparkija kviitungikuhi on kahanenud

Kui novembri keskel oli linna tasulise parkimise alal seisva auto kojameeste vahel üle kümne trahvikviitungi, siis alanud aasta esimestel päevadel oli klaasipuhaste all vaid kaks kilesse pakitud teadet.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundas on Pärnu Postimehele öelnud, et politsei on sõiduki omaniku välja selgitanud ja üritab temaga ühendust saada, viimaks auto mujale.

Suvepealinnas korraldab tasulist parkimist Pärnu Haldusteenused OÜ, mis on linnavalitsuse hallatav ettevõte.

Linnavalitsuse avalike suhete nõunik Gerli Kõiv rääkis üle-eelmisel kuul Pärnu Postimehele, et kõnealuse Volkswageni puhul on tegemist erandiga ja analoogseid juhtumeid pole Pärnu linnas tema andmeil rohkem ette tulnud. “Suveperioodil oli paar mootorsõidukit, mis samuti iga 24 tunni tagant viivistasu otsuse said. Enamjaolt piirdusid need olukorrad kahe kuni viie trahviga,” märkis Kõiv.

Praegu auto liikluskorraldust ei sega. Lumelükkamise perioodil paigaldatakse probleemsematesse paikadesse ajutised liiklusmärgid, mille eiramisel võetakse ühendust mootorsõiduki omanikuga. Linnavalitsuse pressiesindaja on öelnud, et äärmisel juhul, kui omanik sõidukit minema ei vii, võidakse masin teisaldada.