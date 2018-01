Video ja galerii: püsiv suurvesi röövib Soomaa viienda aastaaja salapärasust

Soomaa matkakorraldaja Algis Martsoo hinnangul näitas lõppenud aasta, et viies aastaaeg ei tule Soomaale vaid korra aastas, vaid on pidev.

„Eesmine aasta algas sellega, et vesi uputas luhad, siis tekkis jää ja sõitsime kolm kuud kelkudega. Suvel oli korraks paus kolm–neli kuud, järgnes vihmane sügis, ilmselt üks vihmasemaid, ja seejärel iga kuu üleujutus. Pool aastat viiendat aastaaega,” rääkis Martsoo, kelle kinnitusel oli matkakorraldajatele hea aasta. „Soomaale toob inimesi raba või üleujutus. Looduslikud nähtused, näiteks üleujutusala, on siin väga suured. ”

Matkakorraldaja jutu järgi oli mullu Soomaal veerohkuse poolest erakordne. „Ei tea, kas sellist aastat enam tulebki,” ütles ta.

Martsoo soovib Eesti 100 aasta juubeliks, et rahvas loodusesse tuleks. „Meil on palju spaasid, aga inimesed võiksid olla rohkem looduses, kust me oleme kunagi tulnud,” lausus ta. „Tundub, et ollakse loodusest natuke võõrandunud. Paarkümmend aastat tagasi, kui matkadega alustasime, olid inimesed justkui tugevamad ja suutsid olla looduses pikemat aega. Praegu tahetakse olla tund või paar.”

Viimase kuu jooksul on Halliste jõe veetase Riisa vaatlusposti andmete järgi püsinud paari meetri ligi ja matkajad on saanud luhtadel lusti sõita.

Täna ulatus vesi Riisal 185 sentimeetrini.

Tänavuse jaanuari kõrgveest on Soomaal veel võimsamaid üleujutusi olnud. Näiteks 13 aastat tagasi mõõdeti Halliste jões Riisa vaatluspostis veetaseme kõrguseks 382 sentimeetrit.