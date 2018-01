Koidula kooli õpilased särasid rahvusvahelisel online-võistlusel

Võistlusel oli osalejaid 29 riigist ja 750 koolist – kokku 17 612 õpilast. Testi maksimumpunktide arv individuaalarvestuses oli 98. Õun kogus 97 punkti, tulles nii kogu võistluse arvestuses neljandale kohale.

Best in Englishil osales Koidula koolist ligemale 50 õppurit. Koolide arvestuses pälvis Koidula gümnaasium 939 punktiga esikoha, edestades kolmandaks tulnud Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi 7,5 punktiga.

Best In English ja Best in Deutsch on ainulaadsed keskkooliõpilaste online-võistlused, mida korraldab Institute for Competencies Development koostöös agentuuriga Czech-us Agency.