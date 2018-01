Juhtkiri: Pensionäride rahaga nuhtlemine

Ent tõesti, 23 000 töötavat pensionäri peab maksma senisest rohkem tulumaksu ja 7000-le neist tähendab kaotus 83 eurot. See oli teada, aga just rõhuasetust pensionäride maksustamisele püüti varjata või vähemalt ei kiputud seda kuulutama.

Töötavate pensionäride vaenamine ühiskonnale kasuks ei tule. Ilmselt teatud osa töötavatest pensionäridest veedaks rahulikult vanaduspõlve, kui oleks võimalik. Paljud oma tööaja täitnud inimesed jätkavad töötamist põhjusel, et muidu ei tule välja. Teised toetavad lapsi, kel väike palk, kaelas aga eluasemelaen ja kasvatada alaealised järeltulijad. Kolmandad käivad tööl, et aidata katta lapselaste õpingukulusid kõrgkoolis. Võib-olla leidub teatud hulk pensionäre, kellel tõesti pole kodus midagi teha ja kes jätkavad töötamist, selmet niisama aega surnuks lüüa.

Riik peaks olema õnnelik, et meie kasvavas töökätepuuduses on vanaduspensioni ikka jõudnud inimesed valmis töötama: see vähendab tööjõunappuse painet. Jõustunud tulumaksumuudatused kahtlemata ei soosi pensionäride töölkäimist. Teine oht on, et taas hakkab lokkama ümbrikupalga maksmine, et makse “optimeerida”.

Veel nõukogude ajal pensionile jäänud, kes on juba üpris soliidses eas, mäletavad, kuidas siis asjad käisid. 120 rubla kuus oli kõrgeim tsiviilpension, mille väljateenimiseks tuli vaeva näha või töötada mingi aeg suhteliselt heapalgalisel kohal – käidi “pensioni välja teenimas”. Kui pensionär otsustas töölkäimist jätkata, oli kehtestatud teatud piirmäär palk + pension, millest üle läinud summa maksustati kõrgemalt. Üldiselt, seegi ühiskond väga ei soosinud pensionäride töötamist.

Jääb mulje, et ring on täis saanud. Ilmselt pensionäride rahulolematus alles kogub tuure. Valimisteni on liiga palju aega, et võimuliidu osalised hakkaksid mõtlema, mis läks tulumaksumuudatustega nihu. Seni kostab haledaid selgitusi stiilis, et “tahtsime paremini, aga välja kukkus nagu tavaliselt”.