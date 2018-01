Pärnumaa jahimehed küttisid selle hooaja esimese hundi

4. jaanuaril kütiti Kaisma jahipiirkonnas noor isasloom, millega Pärnumaa jahipiirkonnas avati hundijahihooaeg.

Maakonnas on novembri alguses alanud ja veebruari lõpuni kestval hooajal lubatud lasta seitse hallivatimeest.

Kogu Eestis on tänavune limiit 73 isendit. Jahimehed olid selle nädala alguseks küttinud 29 sutt. Peale selle on varem, väljaspool jahiaega riik kahjustuste vältimise eesmärgil jäägreile andnud kuus eriluba hundi küttimiseks. Eriloaga on kütitud kolm looma.