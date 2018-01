Pärnumaa noortevolikogu koolitas Lääneranna aktiviste

Noored kaardistasid kodukandi probleeme ja proovisid leida lahendusi ühiselt tegutseda. Kitsaskohana jäi kõlama kehv bussiliiklus ja sellega kaasnev. Samuti märgiti, et üritusi toimub vähe ja suvisel ajal napib noortel võimalusi töö leida. Olulisematele probleemidele leiti ajurünnaku käigus lahendus.

Päeva lõpus tutvustati noortele lühidalt noorteorganisatsioone: Eesti noorteühenduste liitu, noortekogusid ja noortevolikogusid.

Koolitusest osa võtnud Kärol Kalde peab tähtsaks, et noorte arvamust arvestataks. "Mul on hea meel, et meie Lääneranna vallas leidub noori aktiviste, kes tahavad kaasa rääkida ühiskondlikel teemadel," sõnas ta.

Koolituse korraldasid Läänemaa noortekogu aseesimees Dan Taidla ja Pärnumaa noortekogu esimees Eerik Hannus.

Hannuse sõnade kohaselt läks koolituspäev edukalt ja tal oli hea meel näha palju motiveeritud noori. "See oli üllatus, et Lääneranna vallas on nii palju noori, kes tahavad ühiskonda panustada," tõdes Hannus.

"Kordame koolitust teisteski Pärnumaa valdades ja loodame näha samasugust tulemust. Ma loodan, et noorte kokkutoomine ja selliste töötubade korraldamine algatab palju kasulikke programme ja üritusi Pärnumaa noortele."