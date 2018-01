Juhtkiri: Ministrit ootab umbusaldamine

Pärnumaa on Simsoni asumisega majandusministriks kahtlemata võitnud. Tema oli see, kes tegi valitsuses ära selgitustöö, miks tuleb toetada Pärnu lennujaama rekonstrueerimist. Simson on suhtunud mõistvalt Via Baltica laiendamisvajadusse. Ehk tegi seda, mida Reformierakonnalt oodati pikisilmi ega jõutudki ära oodata: pööras teatud rahavoo Pärnumaa taristusse. Paljude arvates võttis ta üsna tõsiselt kohalikke valimisigi ja saatnuks Keskerakonda mäekõrgune edu, ehk tulnuks Pärnu linnapeakski.

Simson on vapralt pareerinud süüdistusi huvide konfliktis põllumajanduses ja bussifirmadele lobitöö tegemist maakondliku bussiliikluse korraldamisel. Mis puudutab tasuta maakondlikke bussiliine, võiks ministril olla varuks vähemalt põhjalik analüüs, kas ja kellele on seda autostunud maarahva hulgas vaja.

Simson on öelnud, et ootab huviga umbusaldusavalduse teksti. Õigupoolest ongi ministriamet selline, kust heal tahtmisel leiab alati midagi, millest kinni hakata. Umbusaldus on tavaline demokraatlik parlamendi protseduur.

Ainult mis eesmärgil? Koalitsioonil on riigikogus 54 mandaati. Et umbusaldusavaldus läbi läheks, peaks Isamaa ja Res Publica Liit alt ära hüppama. Valitsuse lõhkumise plaane ei paista aga olevat ühelgi võimupartneril. Nii jääb üle vaadata, kuidas käitub Reformierakonna juhtimisel koalitsioon, kus samuti võib ilmneda erimeelsusi ja allhoovusi. Kindlasti võib öelda, et kui Simsoni umbusaldamine teoks saab, on tegemist omamoodi peaprooviga, umbusaldamaks peaminister Jüri Ratast – seda on opositsioon samuti lubanud.