Üheksas jaanuar. Ärkan kell 8.30 ja ajan end sooja vatiteki vahelt välja. Tuba on külm. Termomeeter aknalaual näitab, et õues on miinuskraadid. Aknast välja vaadates katab maad õhuke lumevaip ja mu autot kerge jääkirme. Mõtlen, kui külm igal pool on, ja lähen sooja duši alla.