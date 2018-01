Jalgpallitreenerid külastasid Sauga põhikooli

Pärnumaal Sauga põhikoolis käis külas Eesti jalgpalli liidu treener Rauno Tutk, kelle treeningutel osales 66 last. Koos Tutkiga aitasid lastel harjutusi teha Pärnu JK Poseidoni juhendajad.

Kooliprojekt "Jalgpall kooli" alustas 2014. aasta sügisel, toetamaks jalgpalli arengut ja populaarsuse tõusu üldhariduskoolides. Et seda teha, külastavad koole Eesti jalgpalli liidu treenerid piirkonna klubide juhendajate ja mängijatega. Kohtumiselt saab iga kool kingituseks Nike pallikoti, kümme palli, kümme vesti ja 20 torbikut.

2014–2017 on kogu Eestis külastatud 269 kooli ja projektis on osalenud 26 541 last. Palle on koolidele jagatud 2660.