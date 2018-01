Endla Jazzklubi jätkab hooaega trummipõrina saatel

San Franciscos sündinud ja juba kuueaastaselt biitlitest mõjutatuna muusikast huvituma hakanud Land of Drumi trummar Brian Melvin on osalenud aktiivselt San Francisco ja New Yorgi ja rahvusvahelisel džässiareenil. Kontserdil mängib ansambel originaalloomingut, mis on saanud inspiratsiooni Indiast, Aafrikast ja Aasiast.

Kooseisu kuuluvad Mart Soo, kes mängib kitarri, Brian Melvin, kelle pilliks trummid, ja Arno Kalbus, kes samuti trumme taob.