Selles sõjas võib vaenupooli laias laastus nimetada metsameesteks ja metsasõpradeks. Kummaline, et nad sõdivad ühe ja sama asja nimel, ainult arusaamad erinevad. Võib kasutada loosungit “Jätke mets rahule!”, aga kumma poole pihta on see õige suunata?