Juba 11 aastat Tori rahvamaja juhataja ametit pidavale Argo­ Juskele ja ta õele tuli vana-­aastaõhtul hümni mängimise traditsioon hoopis üllatusena. “Pole hullu, kui kord jääb mängimata,” arvab Juske ja leiab, et eestlus on inimese südames. Sellal, kui hümn peaks mängima, läheb tema õue. “Ja ma ei võta makki kaasa, et hümni kuulata.”