Leo Tammiksaar: Päästame puumajad narrikuuest!

Minu nii kodu- kui välismaised tuttavad on maininud, et olenemata ilmakaarest, kust Pärnusse siseneda, saab tulija jubeda emotsiooni. Seda põhjusel, et hulk 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses ehitatud puumaju on korda tegemata või, veel hullem, “korda tehtud” täiesti sobimatute akende, harvem niisama kohatu voodri ja valede liistude paigaldamisega. Muidugi pole tuttavate arvamus mulle üllatav, targu olen jätnud mainimata, et see olukord pole omane ainult Pärnu suubuvatele maanteedele, vaid kogu linnale.