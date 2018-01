Jääpurjetajad avasid hooaja Soomes

Esikolmikule järgnesid Pärnu jahtklubi lipu all võistlevad Mihkel Kosk ja Rasmus Maalinn ning rootslane Frederik Lönegren. Pärnu treeneri Tõnis Vare juhendusel purjetav pealinna poiss Melvin Aasav lõpetas regati kümnendal positsiooni.

"Regati avapäeval lubas nõrk tuul teha vaid kaks sõitu, aga teisel päeval puhus kenasti ja roolimehed said omavahel mõõtu võtta kuues sõidus," rääkis treener Vare. "Rõõmu teeb, et Rasmus sai oma kelgu hästi jooksma ja suutis neljas sõidus kolmandana finišeeruda. Viimaste päevade külmakraadid annavad lootust, et pääseme juba sel nädalavahetusel Eestis jääle."