Spordikalender püüab rekordit

Et rahvamassid jõuaksid teie korraldatavale spordiüritusele, tasuks sündmus varakult spordi­kalendrisse kirja panna. Fotol Jüri Jaansoni kahe silla jooks.

Pärnumaa spordiliit on maakondliku spordikalendri koosta­mise koordineerija-haldaja. 2018. aasta kalendri koostamise ettevalmistused on alanud ja kõik soovijad on oodatud infot esitama.