Endla selts ootab 140 aasta juubeliks inimeste mälestusi

Mittetulundusühinguna tänini tegutseva seltsi ajalugu on pikemgi, kui ametlik daatum näitab.

Endla seltsi liikme Iris Ruudu sõnutsi on seltsi elus ette tulnud tõuse ja mõõnu, kuid kahtlemata on ühendusel olnud väärikas roll Eesti Vabariigi kujunemisel ja ta on kandnud rahvuslikku kultuuripärandit tänapäevani. Seepärast teeb segakoor Endla ühes teatriga juubelit tähistades suure kummarduse kõigile, kes asutamisest alates aidanud seltsi järjepidevust hoida.