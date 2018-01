Arnold Rüütlist muiates ja tõsiselt

Lugesin Rüütli mälestusi aegamisi ja mõttega, seda enam, et teos on mulle näppu puutunud arvustustes saanud valdavalt kriitikat. Öeldagu mida iganes, aga raamatust on tunda Rüütlit igalt leheküljelt.

Selgelt aimatavad on need perioodid, millest ta räägib meelsamini (1.–5. peatükk), ja need, kus midagi jääb lõpuni rääkimata või üldse välja ütlemata.

Kokkuvõttes avaneb üsna ajastutruu pilt sündmustest ja tegelastest, ehkki õigus on Tarmo Vahteril, kes kirjutas Eesti Ekspressis, et Ernits laskis­ käest hea võimaluse kirjutada parim elulooraamat, jättes paljudes seikades süvitsi minemata. Ehk piiras teose maht.

Ometi tuleb tunnistada, et peale Lennart Meri paistavad mälestustes veidi teistsuguses valguses veel Edgar Savisaar, Mart Laar, Siim Kallas ja Juhan Parts.

Muigamisi on räägitud kahest seigast selles raamatus. Esimene on “öölahing” 1941. aasta sügisel hulkuvate punaväelastega Rüütlite talu juures. Teine puudutab lastelaste pidu Kadrioru lossis ja selle tagamaade tõlgendamist.

Rüütel oli selgelt Eesti kauaaegse parteijuhi Johannes Käbini mees, kes Karl Vaino ajal puksiti keskkomitee sekretäri kohalt kõigepealt ENSV ministrite nõukogu esimehe esimeseks asetäitjaks neljaks aastaks ja sealt edasi ENSV ülemnõukogu presiidiumi esimeheks.

Keda näinuks Käbin oma mantlipärijana, selleni jutt ei jõua.

Kes loodab, et Rüütel ütleb raamatus, kes oli Moskva putši õnnestumisel plaanitud Eesti järgmiseks juhiks, pettub. Ent asjakohane lõik, kui Boriss Jeltsin viis Rüütli Moskva-lähistele KGB endisesse suvilasse, annab tõlgendusvõimalusi.

Osundame: “Muidugi tundis Rüütel huvi, kus oli eestlase eluruum. “Jeltsin vastas mulle, et eestlast ei olnud sel ajal seal. Ta vihjas, nagu oleks see mees – vene keel võimaldab aru saada, et jutt oli meessoost isikust – tol ajal olnud paigutatud välismaale.””

Sõnakasutus “paigutatud välismaale” viitab sellele, et tegemist oli NSV Liidu teenistuses eestlasega, kelle tollane töökoht oli välismaal. Siinkirjutajale meenub vaid üks “välismaale paigutatud” mees, kes ametilt võinuks marionetiks passida.

Rüütli raamatu 331. leheküljel on pikem tsitaat Pärnu Postimehe 2006. aasta võidupühajärgsest juhtkirjast, mis puudutab Eesti kaitsepoliitikat. Toona võideldi Pärnu üksik-jalaväepataljoni allesjäämise eest, mis Jürgen Ligi kaitseministriks olemise ajal ikkagi suleti.

Ma siiski ei tahaks nõustuda väitega, nagu klaaritaks Rüütli raamatuga arveid Lennart Meriga. Ometi tuleb tunnistada, et peale Meri paistavad mälestustes veidi teistsuguses valguses veel Edgar Savisaar, Mart Laar, Siim Kallas ja Juhan Parts.

Paljude sündmuste puhul on lisatud Rüütli kaasaegsete avaldatud mälestusi toimunust, mis ilmekalt näitavad, kui erinevalt mäletatakse samu sündmusi.

Rüütlisse suhtutakse nii ja naa, aga tema panust Eesti ajaloos ei saa eitada. Lõpetuseks ajaloolisi otsuseid, mis kannavad Rüütli allkirja: Eesti suveräänsusdeklaratsioon 16. novembril 1988, Eesti riikliku iseseisvuse taastamine 20. augustil 1991, Eesti astumine NATO liikmeks 29. märtsil 2004, Eesti ühinemine Euroopa Liiduga 1. mail 2004.

Kõigele vaatamata on see hästi loetav Eesti lähi- ja veidi kaugema ajaloo raamat.