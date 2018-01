Karl Adami: Kaadreid metsasõjast

Võib ju tõdeda, et nende vaadete ühisjoon on soov parema elu järele. Erimeelsusi tekitavad aga moodused ja ette­kujutus, kuidas paremat elu kujundada. Üldistades on pinnale jäänud märksõnad silmailu ja hingerahu, jätkusuutlikkus, elukeskkond ja liigiline mitmekesisus, majanduslik kasu (tööstus, turism), raieviisid, muud metsahüved. Selle kokkupõrke keskele jääb aga mets.

Mulle on mets nagu puupulkadega mäng “Jenga”. Mida kõrgem torn laduda, seda keerulisem on selle madalamast osast pulki haarata, ilma et ehitis kokku kukuks. Mida vanemaks ja liigirikkamaks mets muutub, seda sümbiootilisema elukeskkonna ta moodustab. Seepärast võib juba ühe liigi või isendi eemalejäämine muuta pikas perspektiivis kogu metsa. Sealjuures ei muuda metsamaastikku ega -elustikku pelgalt inimene, kuigi meile sageli meeldib nii mõelda. Sellegipoolest on inimesel metsale väga suur mõju ja sageli on inimjõud hävitavamgi kui loodusjõud.

Võib-olla ongi liigiline mitmekesisus eri metsahüvede kõrval mulle ematähtis. Olen juba lapsest saadik teadlik, et metsad on väga eripalgelised ja pidevas muutumises. Samuti olen teadnud, et inimesed suhestuvad metsaga erinevalt. Siiani paneb mind kulme kergitama, kui keegi tuleb välja väitega, et mets tähen­davat vaid puitu. Igaüks saab pärast olukorra analüüsimist ju aru, et mets kui tervik moodustub sadadest taime- ja loomaliikidest. Just elurikkus annab metsale väärtuse.

Loodusteadus vaatleb metsa ökoloogilise kooslusena, mis on arenenud paljude puupõlvkondade jooksul.

Kummaline on kuulda väiteid, et langetatud metsa asemele istutatud taimed korvaksid justkui kohe hävinud keskkonna ja loomade-lindude elupaigad. Mõni kiitleb lausa, et iga mahavõetu kohta istutatakse mitu puud. Unustatakse aga, et laanepüid, mets-lehelinde või korallnarmikuid pole võimalik talgute käigus “istutada”. Ei tasu imestada, kui mõneteistkümne aasta pärast kuuluvad kaitstavate hulka tänapäeval küllaltki harilikud metsaliigid.

Mulle ei istu tegelikult sõna “looduskaitse” ja kahjuks leidub neidki, kes on kujundanud sellest sõimusõna. See sõna vihjab selgesti asjaolule, et mingid killud meie loodusest jäävad progressile jalgu. Seda meie enda inimestele, kelle eest tuleb hoida neid kilde, et säiliks mitmekesisus. See kõik oleks mõistagi olemata, kui valdav osa elanikest oleks väga laia silmaringiga ja aimaks seoseid. Sel moel säiliks mõninganegi tasakaal.

Lakkamatu diskussioon metsa teemal on siiski tänuväärne. Meie ees joonistub arvamuste paljusus ja paistab silma nii mõnigi “maasikas”. Näiteks ütleb metsakasvataja Olavi Udam arvamusloos “Eesti metsa kaitseks” (29.12.2017 Sakala): “Peame hoopis vaatama, kuidas edasi targalt käituda. Kui tahame, et ka 100 aasta pärast oleks 100 aastat metsa, peame selle ala praegu raiuma.” Tuleb nentida, et need laused avavad eelkõige metsakasvataja perspektiivi, kus metsa vanust arvutatakse seal kasvava põhipuuliigi vanuse järgi. Loodusteadus vaatleb metsa öko­loogilise kooslusena, mis on arenenud paljude puupõlvkondade jooksul.