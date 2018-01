Uulu mesiniku mesi esindab Berliinis Eestit

Jõumees Berliini ei sõida, küll aga tema mesi. Mesinik selgitas, et talle tegi ettepaneku osa võtta Eesti kaubandus- ja tööstuskoda, mis korraldab messil osalemist. Jõumees on koja liige ja tema toodetud meel on tunnustatud Eesti maitse pääsukesemärk.