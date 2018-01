Ühinemisel koondati Pärnus suur hulk inimesi

Mets selgitas, et valdavalt on haldusreformi käigus koondatud ametnikke ja nende koondamisel ei teki kollektiivse koondamise situatsiooni. “Kollektiivse koondamise mõiste esineb vaid töölepingu seaduses,” selgitas ta.

Muudeski kohalikes omavalitsustes lõpetati paljude seniste töötajatega töösuhe koondamise tõttu. Metsa ütlust mööda on nii mõnigi leidnud tee töötukassasse, kus neile pakutakse tuge uue töö otsingul ja teenuseid, mis aita­vad tõsta kvalifikatsiooni.

Mets kõneles, et töötukassa on omavalitsustes käinud teavitustööd tegemas. Seeläbi ollakse kursis, et üsna paljud jätkavad tööd omavalitsuses või mujal, mistõttu töötukassasse nad kõik ei jõuagi.