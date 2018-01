Uus aasta meelitas naised trenni

Loen pühapäevaõhtusel treeningul tennisehalli väikese jõusaali rahva kokku: 20 meest, neli noormeest ja kolm eri vanuses naist. Samu mehi olen varemgi aeg-ajalt jõusaalis kohanud, aga trenni tulnud naised on mulle võõrad.

Märkan, et saali ilmselt esimest korda tulnud tubli naine piidleb murelikult jalapressi, üritades välja selgitada, kuidas masinavärk töötab. Jõutrenažööri kõrval on reas suisa neli meest, kes kõik justkui veidi üleolevalt naise jukerdamist jälgivad.

Mis seal ikka, jätan soojenduse pooleli ja näitan kiirelt uuele jõusaalisõbrale, kuidas jalapressi kasutada. Naine tänab südamest ja lisab: “Jumal tänatud, et appi tulite. Mul oli juba natuke piinlik nende meeste ees. Pole varem jõusaalis käinud, aga tahaks sellel aastal paremas vormis olla.”

Tundub, et tegemist on selle uus-aasta-uus-mina efektiga. Eva Ottas

Posti jutu järgi on uusaastalubadused tohutult palju inimesi trenni meelitanud. “Eks need vorst ja kapsas taha ju kerest välja ajamist,” sõnas Post.

Trennihuvi kasvu on enim näha noorte naiste seas. “Aga naised tulevad trenni sellistel aegadel, mil muud rahvast saalis väga pole,” nentis Post.

Pärnu MyFitnessis, kus saab higi valada nii rühmatreeningutel kui jõusaalis, on samuti kätte jõudnud äsja antud lubaduste täitmise aeg.

Treeningute juhi Eva Ottase sõnutsi liitutakse kõige rohkem jaanuaris ja märtsis. “Tundub, et tegemist on selle uus-aasta-uus-mina efektiga,” pakkus ta.

MyFitnessiski on uusaastalubadusi eriti usinalt täitma asunud just naised. “Otsustatakse, et vot nüüd hakkan trennis käima ja suveks saan vormi. Ja nii mõtlevad pigem naised. Tundub, et kui mees juba treenib, teeb ta seda järjepidevamalt kui vastassoo esindajad,” avaldas Ottas.

MyFitnessi liikmete keskmine vanus on kusagil 34 aastat, enamik liitujaid on üle 30aastased. Ent Ottase sõnutsi käib treeningutel ka noori ja kõrgemas eas inimesedki on hakanud spordiklubiga liituma.

Uue aasta esimesel kuul on MyFitnessis populaarseks osutunud treeningud, kus saab kõige rohkem kaloreid kulutada. Pärnus võetakse enim osa BodyAttackist ja BodyPumpist, mis sobivad nii algajale, nooremale kui vanemale ning põletavad kaloreid ohtralt. “Enim tahetakse vormida ikka kõhtu, selga ja tuharat,” loetles Ottas piirkondi, mida tavaliselt eelkõige naised soovivad kaunimaks vormida.