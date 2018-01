Aasta töötajal on rohkelt uuenduslikke kujundusideid

Kolleegid tõid disainijuhi puhul esile, et tal on lennukad ja uuenduslikud kujundusideed. Ta on professionaalne, pühendunud ning tunneb oma tööd läbi ja lõhki. Tema roll on suur selles, et väljaanne on paistnud silma üle-eestilisel ajalehtede kujunduskonkursil. Peale selle on ta alati väga toetav, abivalmis ja suhtub kaastöötajatesse sõbralikult.