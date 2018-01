40 tundi katsumusi ja paar tundi und

Hõbemedali võitnud meeskonna liikme Kristo Sinivee sõnutsi oli võistlus tõepoolest tavapärasest suurem katsumus kui varasematel aastatel, kuid mehed on tulemusega väga rahul ja kodus tuli magus uni.

“Saime 40tunnisel võistlusel jupikaupa magada ligikaudu kaks tundi. Seda, kuidas koju jõudes pea patja puudutas, ma enam ei mäleta,” märkis Sinivee muiates. Kui üldjuhul läbitakse Utria dessant suuskadel, siis tulenevalt sügisilmadest ei olnud see sel aastal võimalik, muutes võistluse raskemaks.

“Alates 20sentimeetrisest lumekattest on vahe väga suur. Kuigi suuski on vahepeal tülikas tassida, hoiavad nad jalutamisega võrreldes jalga ikka väga palju rohkem,” nentis Sinivee.

Me polnud kaht tundigi saanud rajal olla, kui kaks meest kukkusid kubemeni vette. Janno Lampp

Siiski ei olnud tänavune kõige hullem, sest Sinivee sõnade kohaselt on lume puudumine suur eelis vähese lume­katte ees, mis teeb ühtviisi raskeks kõik liikumisviisid. “Kui lumevaip on kümme sentimeetrit, on kehv käia ja halb suusatada,” selgitas ta.

Märjad olud lisasid sellest hoolimata omajagu raskust. “Me polnud kaht tundigi saanud rajal olla, kui kaks meest kukkusid kubemeni vette,” meenutas kuuendaks tulnud tiimi liige Janno Lampp. “Kuigi ilm oli üldiselt meeldiv, siis rada raske: kerge lumi peale tulnud, kuid alt märg.”

Lampp lisas, et nende võistkond läks alt eelviimase ülesandega: seal joosti vastutegevusele otsa ja aega kulus liiga palju, muidu oleks maakonda toodud teinegi medal.

Kuigi üldiselt peetakse Eesti rängimaks katsumuseks hoopis Admiral Pitka luurevõistlust, usub Sinivee, et raskeim on äsja läbitu. Seda olenemata tõsiasjast, et Pitka on distantsilt pikem. “Külm tekitab stressi ja mõjub vastu­pidavusele rängalt,” põhjendas ta.

Kurioosumina tõi Sinivee esile, et kui varem lubati lühemat, umbes 60kilomeetrist distantsi ja rohkem kontrollpunkte, siis GPS-seadmega mõõtmine seda ei kinnitanud. “Rada tuli täpselt 103 kilomeetrit. Mina ei ütleks, et tavapärasest väga palju lühem oli,” sõnas ta.

Kuigi kurnav nädalavahetus on värskelt meeles, tõdes Sinivee siiski, et tõenäoliselt minnakse kohale järgmiselgi aastal. Kas samas koosseisus, selgub siis, kuid Sinivee ise arvas, et tema minekust ei pääse.

“Olen ammu välja öelnud, et käin nii kaua, kuni tervis kannatab. Kui enam mitte, hakkan nooremaid toetama,” teatas ta. Hõbeda toonud meeskonda kuulusid peale Sinivee Peedu Perner, Henri Noormets ja Kristo Pihlap.

Kuuendale kohale platseerunud meeskonna moodustasid Lampp, Jaan Pilman, Taavi Tilk ja Tarmo Tuuling. Seesama võistkond on Utrial väga edukalt osalenud eelmistelgi aastatel: just need mehed noppisid 2014. aastal kuldmedali.