Esimesed tritsuplatsid saavad uisutamiskõlblikuks

Jakobsoo jutu järgi algas Lastestaadioni liuvälja rajamine reede lõuna paiku. Eilseks oli väljakut kastetud 19 korda ja jääpaksus oli väljaku keskel viie sentimeetri kanti, äärtes rohkem. “Just väljaku loodi ajamine võtabki kõige rohkem aega. Platsi keskpaiga ja äärte kõrgusevahe on pea 20 sentimeetrit,” rääkis jäämeister. “Oleks väljak enne loodis olnud, oleks me selle juba pühapäeval avanud.”

Lastestaadioni liuväli avatakse uisusõpradele täna pealelõunal. Uiske on seal laenutamiseks ligemale 350 paari. “Kõige suurem uisu­saapa number on 47. Päris väikestele on pakkuda aga kaks paari kaheteralisi uiske, millega on kergem jää peal seista,” rääkis Pärnu Vanalinna spordiklubi juhatuse liige Tiina Viikmaa.