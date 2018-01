Näitus, kuhu igaüks ei pääsegi

Aasta lõpuni avatuks jäävat näitust on oodatud külastama vaid Pärnu naiste tugikeskuse kliendid, sest ametlikult on Eesti varjupaikade aadressid salastatud. Korraldajad usuvad, et kunstniku väljapanek võiks olla hea ajend kõigile ebaturvalistes kodudes elavatele naistele-kunstisõpradele, et teha elus kannapööre.