Kauneim metsalaul selgub päevaga

Öelduga pidas Karon silmas seda, et korraldajad plaanisid ja kuulutasid välja konkursi kahes osas. Reedel oleksid kunagises metsapealinnas võistelnud Pärnu maakonna solistid ja laupäeval õpilasansamblid kogu riigi metsapealinnadest, mida Kilingi-Nõmmega kokku on kümme.

“Põhjusi, et teeme konkursi vaid reedel, on mitu. Üks neist see, et võrreldes eelnenud aastatega on soliste oluliselt vähem ja ansambleid oodatust vähem,” ütles Karon.